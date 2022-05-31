Avanos Kaymakamlığı ile NEVÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Avanos Kaymakamlığı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) arasında, iş birliği için protokolü imzalandı.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avanos Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Kaymakam Olgun Öner ile ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu katıldı.

Törende, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklerde Avanos Kaymakamlığı ile ASEM arasında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Serinsu, yaptığı açıklamada, ortak çalışmalara önem verdiklerini belirterek, çalışmalardaki karşılıklı paylaşımın, başarıyı artıracağına inandığını ifade etti.