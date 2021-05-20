Avanos'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.L. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari R.L. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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