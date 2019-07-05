Son Dakika Haberleri: Avanos'ta 435 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi
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Avanos'ta 435 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonrasında bir tarlada ekili 435 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Avanos'ta 435 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonrasında bir tarlada ekili 435 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Avanos ilçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisinin ve tarla sahibi H.C.'nin nezaretinde ekili vaziyette boyları 30 cm'i bulan 397 kök dişi Hint keneviri ile boyları 70 cm'i bulan toplam 38 kök dişi Hint keneviri olmak üzere 435 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tarla sahibi H.C. emniyetteki ifadesinde kenevir bitkilerini yeni fark ettiği yönünde ifade vermesinin ardından H.C.'ye 2313vsayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan araştırma başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
Nevşehir, Avanos, Polis, 3. Sayfa
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