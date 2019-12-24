Avanos'ta 8 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avanos'ta 8 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Avanos'ta 8 araç trafikten men edildi

6 saat önce

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Avanos'ta 8 araç trafikten men edildi, System.String[]

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.


Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan asayiş ve trafik uygulaması sonrasında 636 araç kontrol edilirken bin 401 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalanırken, 24 araca cezai işlem uygulanmasının yanı sıra 8 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Avanos, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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