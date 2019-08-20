Avanos'ta aranan bir şahıs yakalandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile aranan 1 kişi yakalandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile aranan 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan aranan E.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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