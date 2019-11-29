Avanos'ta asayiş uygulaması yapıldı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı.



Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada bin 207 şahsın GBT kontrollerinin yapılmasının yanı sıra 410 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahısların yapılan üst ve araç aramasında 1 adet tüfek, 3 adet fişek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.



Polis ekipleri tarafından yapılan araç kontrollerinde ise 62 araç sürücüne cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR