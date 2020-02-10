Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.

Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 kişiyi kaçırarak alıkoyan 2 şüphelinin kaçtığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada Karaseki Mahallesi 730.sokak üzerinden terk edilmiş araç buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede sağ arka çamurlukta kurşun izi ve camlarının kırıldığı tespit edildi. Polis ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği E.Y. ve O.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve O.K. 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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