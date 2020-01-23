Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yapılan uygulamada 977 şahsın GBT kontrolünü yaparken aranan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 26 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR