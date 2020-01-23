Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı.

Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yapılan uygulamada 977 şahsın GBT kontrolünü yaparken aranan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 26 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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