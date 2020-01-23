Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı
6 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta huzur uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yapılan uygulamada 977 şahsın GBT kontrolünü yaparken aranan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 26 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR
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