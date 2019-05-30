Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
1 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Avanos
ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Avanos İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Söz
konusu alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 1 jeneratör ile 16 adet kazı aleti ele geçirildi.
- Nevşehir
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