Son Dakika Haberleri: Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
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Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü, System.String[]
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 
Avanos İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2'nci derece SİT alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Söz konusu alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 1 jeneratör ile 16 adet kazı aleti ele geçirildi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:34 Kaynak: DHA
Jandarma, Nevşehir, Avanos, Güncel
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