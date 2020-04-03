Avanos'ta pazaryerine girişlerde ateş ölçümü yapılıyor - Son Dakika

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Avanos'ta pazaryerine girişlerde ateş ölçümü yapılıyor
6 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurulan pazaryerinde alışveriş için pazara girmek isteyen vatandaşların ateşleri ölçülmesinin ardından içeri alınıyor.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurulan pazaryerinde alışveriş için pazara girmek isteyen vatandaşların ateşleri ölçülmesinin ardından içeri alınıyor.
Avanos Belediyesi ve sağlık ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ateşlerinin ölçümünün ardından içeri alınıyor. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu pazaryeri girişinde yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar keşke bu uygulama her zaman olsa diye görüş belirttiler. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:06 Kaynak: İHA
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