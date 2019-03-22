Avanos'ta "Sanat Kordonu" Oluşturuldu

Avanos Belediyesi ve Avanos Kaymakamlığının işbirliğinde yapılan "Sanat Kordonu" adlı proje ile Kızılırmak nehri kenarındaki yürüyüş yoluna çeşitli seramik tablolar ve çanak duvar panoları yerleştirildi.

Avanos Belediyesi ve Avanos Kaymakamlığının işbirliğinde yapılan "Sanat Kordonu" adlı proje ile Kızılırmak nehri kenarındaki yürüyüş yoluna çeşitli seramik tablolar ve çanak duvar panoları yerleştirildi.



Belediye Başkanı İsmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş yolunda oluşturulan sütunlara monte edilen eserlerin, geçen yıl gerçekleştirilen "10. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu"na katılım sağlayan sanatçıların ortaya çıkardığı çalışmalardan oluştuğunu belirtti.



İnce, "Avanos'ta her yıl düzenlenen seramik sempozyumunda sanatçıların katılımıyla çok sayıda eser orta çıkıyor. Bizler de bu eserleri kalıcı olarak vatandaşlarımızın beğenisine sunmak istedik. Yerleştirilen eserler, İtalya, Güney Kore, Kanada ve Türkiye'den katılan sanatçıların ortaya çıkardıklarıdır." dedi.



İnce, Sanat Kordonu'nda, 12 adet dış mekan seramiği ve duvar panosu yer aldığını da sözlerine ekledi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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