Son Dakika Haberleri: Avanos'ta Sokak Hayvanları İçin Yem Dağıtıldı

Avanos'ta Sokak Hayvanları İçin Yem Dağıtıldı

1 saat önce

Avanos ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekiplerince yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için park ve bahçelerdeki hayvan barınaklarına yem ve mama bırakıldı.

Avanos'ta Sokak Hayvanları İçin Yem Dağıtıldı, System.String[]
Avanos ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekiplerince yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için park ve bahçelerdeki hayvan barınaklarına yem ve mama bırakıldı.

Avanos Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Öner Orman, yaptığı açıklamada, belediyenin daha önceden şehrin farklı park ve bahçelerinde oluşturduğu hayvan barınaklarını sabah saatlerinden itibaren kontrole başladıklarını söyledi.

Kontrollerde barınaklara yem ve mama bırakıldığını belirten Orman, çalışmanın olumsuz hava koşulları etkili olduğu süreç boyunca devam edeceğini kaydetti.

Orman, "Sokak hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehrin farklı yerlerinde oluşturulan ve kedi, köpek, kuş türü hayvanların barınak olarak kullandıkları alanlara yiyecek dağıtıyoruz. Hava şartlarını takip ederek bu çalışmalarımızı kış süresince periyodik olarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:10 Kaynak: AA

Avanos Belediyesi, Avanos, 3. Sayfa, Güncel
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