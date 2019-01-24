Avanos'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
42 dakika önce
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Edinilen bilgilere göre, Avanos
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos'ta üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 adet av tüfeği fişeği, 19 adet tabanca mermisi, 7,18 gram esrar, 9,33 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 770 lira para ele geçirilirken 18 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y., O.G., İ.A., H.C. ve A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer 13 şüpheliye ise uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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