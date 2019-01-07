Son Dakika Haberleri: Avanos'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Avanos'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

49 dakika önce

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde esrar, bıçak ve para ele geçirdi.

Avanos'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı, System.String[]
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde esrar, bıçak ve para ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avanos- Göreme yol ayrımında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerişinde yapılan aramada, gölük kabı içerisinden 0,3 gram eroin kalıntıları, alüminyum folyo içerisinde 1 gram eroin ve folyo içerisinde 7 gram eroin ele geçirildi. Polis merkezi amirliğinde yapılan adli aramada ise şahısların üzerinden 1 gram ve 6,5 gram metamfatemin ile sustalı tabir edilen bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 935 lira paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.M.K. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Araç, Avanos, 3. Sayfa
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