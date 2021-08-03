Avanos'ta uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Avanos'ta uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Avanos'ta şüpheli 2 kişinin yapılan üst aramasında metamfetmain ve bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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