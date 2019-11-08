Son Dakika Haberleri: Avanos'ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Avanos'ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı

Avanos'ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Avanos'ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 3 ayrı adreste yapılan ev aramasında 24 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, Avanos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü
Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avanos'ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]