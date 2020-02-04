Avanos'un nüfusu 490 kişi arttı - Son Dakika

Avanos'un nüfusu 490 kişi arttı
6 saat önce
TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayısına göre Avanos ilçe merkezinin nüfusu 490 kişi artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayısına göre Avanos ilçe merkezinin nüfusu 490 kişi artış gösterdi.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 nüfusu açıklandı. Avanos ilçesinin nüfusu geçen yıla göre 490 kişi artış göstererek 13 bin 972 olarak açıklandı.
Avanos'un 2018 nüfusu 13 bin 482 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR
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