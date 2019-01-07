Avanos ve Hacıbektaş'ta Okullar Tatil Edildi
29 dakika önce
Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edildi.
Nevşehir
'in Avanos
ve Hacıbektaş
ilçelerinde okullar tatil edildi.
Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir
ve Ürgüp
ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Müge Anlı, RTÜK'ün 'Cin' Kelimesini Yasakladığını Söyledi