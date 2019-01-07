Son Dakika Haberleri: Avanos ve Hacıbektaş'ta Okullar Tatil Edildi

Avanos ve Hacıbektaş'ta Okullar Tatil Edildi

29 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edildi.

Avanos ve Hacıbektaş'ta Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edildi.

Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Nevşehir, Avanos, Hacıbektaş, Güncel
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