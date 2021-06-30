Avanos ve Ürgüp'te uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Y.T. ve M.U.'nun evlerinde yapılan aramada 55 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.T. ve M.U. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR