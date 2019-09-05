Son Dakika Haberleri: Avanoslu balıkçı Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bıraktı
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Avanoslu balıkçı Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bıraktı

1 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Avanoslu balıkçı Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bıraktı, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.


Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak'a 30 bin balık yavrusu ırmağa bırakıldı. Balıklara fısıldayan adam olarak bilinen Avanos'lu balıkçı Hasan Şahin tarafından Avanos Gülşehir yolu pamuktarla mevkiinde ırmağa 30 bin yavru sazan bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kızılırmak, Nevşehir, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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