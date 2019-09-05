Avanoslu balıkçı Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bıraktı

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak'a 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.



Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak'a 30 bin balık yavrusu ırmağa bırakıldı. Balıklara fısıldayan adam olarak bilinen Avanos'lu balıkçı Hasan Şahin tarafından Avanos Gülşehir yolu pamuktarla mevkiinde ırmağa 30 bin yavru sazan bırakıldı. - NEVŞEHİR