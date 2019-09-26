Avantaj Kayserispor'da!
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Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-36 önde tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, sahadan 14 sayı farkla 81-67 galip ayrıldı.
Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-36 önde tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, sahadan 14 sayı farkla 81-67 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Ekim Perşembe günü Kayseri'de oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:21
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