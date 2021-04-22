, avantajlı kampanyalarıyla ramazan sevincini katlıyor - Son Dakika

, avantajlı kampanyalarıyla ramazan sevincini katlıyor

22.04.2021 11:21
, avantajlı kampanyalarıyla ramazan sevincini katlıyor, System.String[]

Vodafone, ramazan ayında faturalı ve faturasız tüm müşterilerine doya doya internet kullanmanın keyfini yaşatacak.

Vodafone, ramazan ayında faturalı ve faturasız tüm müşterilerine doya doya internet kullanmanın keyfini yaşatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'lular, ramazan boyunca 15 GB'ye varan ek mobil internet paketlerine 29 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilecek. Vodafone ayrıca, online süpermarket servisini kullanacak müşterileri için hediye internetin yanı sıra yüzde 60'a varan indirimler sunacak.

Vodafone, ramazan ayına özel geliştirdiği ek paketlerle müşterilerine maksimum internet keyfi yaşatacak. Faturalı müşterileri için 3 ayrı teklif hazırlayan Vodafone, "Harika 15 GB" ek paketiyle 15 GB mobil interneti 39 TL'ye, 12 ay tekrar eden "Fırsat 15GB" ek paketiyle ise 15 GB mobil interneti 49 TL yerine 29 TL'ye sunacak. Vodafone, bu yıl ilk kez sunduğu "Limitsiz Muhabbet Paketi" ile de sadece 6,99 TL'ye Vodafone'lularla yurt içi sınırsız konuşma imkanı sağlayacak. Vodafone, faturasız müşterileri için ise 40 TL'ye 10 GB mobil internet, 750 dakika konuşma ve 1.000 SMS'ten oluşan Ramazan Kolay Paket'i sunacak. Vodafone'un Ramazan kampanyası 17 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Online süpermarkette yüzde 60'a varan indirim

Vodafone, ramazan boyunca online süpermarket servisini kullanacak müşterileri için de sürprizler hazırladı. Vodafone Yanımda üzerinden erişilen süpermarket servisiyle, ramazanın en sevilen tatlarından et ve şarküteri ürünlerine, ramazan kolilerinden meyve-sebzelere ve atıştırmalıklara kadar pek çok üründe yüzde 60'a varan indirimlerin olduğu 100'den fazla kampanya sunulacak. Vodafone, süpermarket müşterilerine ilk kullanımları için haftalık 10 GB, sonraki tüm alışverişlerde haftalık 2 GB mobil internet hediye edecek. Ramazan boyunca, Vodafone Faturasız'a geçenlere ise süpermarket servisinde geçerli 25 TL hediye çeki sunulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, müşterilerinin ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin kesintisiz internet ihtiyaçlarına yönelik kazandıran teklifler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bu ramazanda da kesintisiz internet deneyimi yaşamak ve bol bol paylaşımda bulunmak isteyen müşterilerimiz için ek paketler geliştirdik. Bu paketlerle faturalı ve faturasız müşterilerimize 29 TL'den başlayan fiyatlarla 15 GB'ye varan ek mobil internet paketleri sunuyoruz. Ek paketlerimizle müşterilerimiz, içinde bulunduğumuz salgın döneminde sevdikleriyle fiziksel olarak yan yana olamasalar da sürekli iletişimde kalabilecekler. Diğer yandan, ramazan boyunca online süpermarket servisimizi kullanacak müşterilerimize hediye internetin yanı sıra yüzde 60'a varan indirimler sunacağız. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone'un ramazana özel sunduğu ek paketlerden yararlanmak için Vodafone Yanımda mobil uygulaması ya da vodafone.com.tr adresi kullanılabiliyor.

Türk Lirası, Vodafone, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , avantajlı kampanyalarıyla ramazan sevincini katlıyor - Son Dakika Ekonomi


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