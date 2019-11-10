Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

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İran: Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili Erdoğan'ın açıklaması çok önemli bir uyarıdır