Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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