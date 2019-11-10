Son Dakika Haberleri: Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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