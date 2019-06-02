Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
(Tür: Ankara
)
Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi