Son Dakika Haberleri: Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
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Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi(Tür: Ankara)

Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
(Tür: Ankara)
Avaşin Basyan bölgesinde 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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