'Avatar 2' ve 'Yıldız Savaşları'nın vizyona giriş tarihleri ertelendi

BBC'nin haberine göre, Walt Disney'in kararı Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu.

Walt Disney'den yapılan açıklamada, "Avatar 2"nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni "Yıldız Savaşları"nın da 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan "Mulan"ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk." dedi.

ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.

Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi "Son Düello" oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.