Avatar Aang geri dönüyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Avatar Aang geri dönüyor!

23.07.2022 21:00
Avatar Aang geri dönüyor!

İlk Avatar filminin Aang'in yanı sıra Katara ve Sokka kardeşlerden oluşan Team Avatar'ın tekrar bizlere sunulacağı açıklandı.

Geçen yıl Nickelodeon, sevilen Avatar: The Last Airbender evrenine devam etme planlarını açıklamıştı. Geçtiğimiz ay ise sevilen animasyonun bir üçleme olarak karşımıza çıkacağını öğrendik. Şimdi ise filmin karakterleri ve konusu hakkında yeni bilgiler edindik.

Avatar ve arkadaşları tekrar iş başında

Avatar: Braving the Elements panelinde aynı adı taşıyan devam dizisinde Korra'yı seslendiren Janet Varney, ilk Avatar filminin Avatar Aang'in yanı sıra Katara ve Sokka kardeşlerden oluşan Team Avatar'ı tekrar bizlere sunacağını açıkladı. Toprak bükücü Toph Beifong, Prens Zuko ve Kyoshi savaşçısı Suki de yine yeni filmde bizi bekleyen karakterler arasında olacak.

Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti

Daha önce çocukluklarına şahit olduğumuz karakterler yeni filmde genç yetişkinler olarak karşımıza çıkacak. Filmin yapımcılığını Dante DiMartino ve Bryan Konietzko ile Korra yapımcısı Eric Coleman üstlenecek. Avatar filminin yönetmenliğini ise önceki Avatar dizilerinde görev alan Lauren Montgomery üstlenecek.

Just got some HUGE NEWS from @janetvarney at our #NickSDCC Avatar: Braving the Elements – LIVE! panel, the first feature-length movie from Avatar Studios will be focusing on Avatar Aang and his friends! ???????? pic.twitter.com/dsbK1XMCe5

— Nickelodeon (@Nickelodeon) July 22, 2022

Avatar Korra'nın bir arkadaşıyla birlikte başrolü paylaştığı film de yine planlar arasında olabilir. Avatar film üçlemesinin bir bölümünde de Korra'nın maceralarını görebiliriz. Nickelodeon bu konuda ise henüz net bir bilgi paylaşmış değil. Sonraki iki filmin konusu için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Şu anda, ilk Avatar filmi hakkında karakterler dışında detayı verilmedi. Dizinin orijinal seslendirme kadrosundan kimin yer alacağı da henüz netlik kazanmadı. Zuko ve Sokka'nın seslendirme sanatçıları Dante Basco ve Jack de Sena da panele katıldılar ancak bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındılar.

Avatar Aang geri dönüyor!

İlk film ve iki devam filmiyle ilgili detaylar yakın zamanda gelecek. Şimdilik,Avatar Aang ve arkadaşlarının geri dönmesine sevinmek ile yetinecek gibi görünüyoruz. Sonraki günlerde ise film üçlemesi hakkında yeni bilgilere ulaşmayı umuyoruz.

Peki siz Avatar: The Last Airbender hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin favori karakteriniz hangisiydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Nickelodeon, Dante, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avatar Aang geri dönüyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:56 CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 21:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Avatar Aang geri dönüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement