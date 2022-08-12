Avatar: The Last Airbender'ın mobil oyunu Avatar: Gerations duyuruldu - Son Dakika
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Avatar: The Last Airbender'ın mobil oyunu Avatar: Gerations duyuruldu

12.08.2022 08:35
Avatar: The Last Airbender'ın mobil oyunu Avatar: Gerations duyuruldu

Arkasında Square Enix London, Nickelodeon ve Navigator Games'in yer aldığı rol yapma oyunu Avatar Generations, Android ve iOS cihazlara çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Square Enix London Mobile, Paramount Consumer Products ile ortaklaşa bugün Avatar: Generations'ın bu Ağustos ayında belirli bölgelerde yumuşak lansmana girdiğini duyurdu.

Avatar: Generations, Nickelodeon'un sevilen animasyon dizisi Avatar: The Last Airbender'a dayanan ve Vancouver merkezli stüdyo Navigator Games ile ortaklaşa geliştirilen, oynaması ücretsiz, yeni bir RPG oyunudur.

Oyun, Android ve iOS cihazlar için Kanada, Danimarka, Güney Afrika ve İsveç'te yumuşak lansmana giriyor ve erişim önümüzdeki aylarda ek bölgelere ve iOS cihazlarına çıkış yapacak.

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Dünyaca ünlü tesisin sevilen evrenini genişleten Avatar: Generations, oyuncuları franchise genelinde hayranların en sevdiği karakterlerin yerine geçmeye davet ediyor. Bu taktik RPG'de Aang, Katara, Sokka ve Momo dahil tüm favori karakterlerin ve arkadaşların ile Aang'in kaderini yerine getirmek için dünyayı dolaşan bir maceraya atılın!

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