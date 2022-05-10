Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı! - Son Dakika
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Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı!

10.05.2022 00:26
Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı!

James Cameron 13 yıl aradan sonra Avatar serisinin 2. filmi Avatar: The Way of Water ile karşımıza çıkıyor. İşte fragmanı...

James Cameron imzalı ilk Avatar filmi, 2009 yılında 3 milyar dolara yakın bir gişe hasılatıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Şimdi ise aradan geçen 13 yılın ardından serinin devam filmi Avatar: The Way of Water ile bir kez daha karşımıza çıkıyor. İşte fragmanı…

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Orijinal yapım, Pandora isimli bir gezegende yaşayan mavi renkli uzaylı ırkını konu ediniyordu. Na'vi halkı olarak bilinen bu canlıların yaşam alanları ise dünyalıların madencilik operasyonları tarafından tehdit ediliyordu. Fakat bu yapım, konusundan çok çağının ötesindeki görsel efektleriyle gündeme gelerek ödülleri tek tek topladı.

Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı!

Buna rağmen Cameron uzun bir süre boyunca devam filmini çekmedi. Ancak şimdi peş peşe çekerek üçleme yapma kararı aldığını görüyoruz. Bu doğrultuda serinin 3. filminin 2024 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Yeni filmin konusuna gelecek olursak önceki yapımın aksine bu sefer Na'Vi'leri Pandora'nın kıyı şeridinde görüyoruz. Üstelik Atlantis'i aratmayacak kadar çok su altı çekimi mevcut. Ayrıca ana karakterlerimizin biri insan diğeri Na'Vi olan 2 çocuğu olduğunu görüyoruz. Ek olarak, geçtiğimiz filmde yer alan tanıdık simalara ve ejderha benzeri canlılara bolca yer verildiğini belirtelim.

Avatar: The Way of Water filminin fragmanı yayınlandı!

Buna ek olarak, Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald gibi orijinal yapımda gördüğümüz oyuncuları tekrar bir araya toplayacak. Ayrıca kadroya Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones gibi yeni isimler de katıldı.

Fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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James Cameron, Avatar, Aralık, Gişe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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