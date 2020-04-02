Avaya'dan ücretsiz iletişim merkezi çözümleri - Son Dakika
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Avaya'dan ücretsiz iletişim merkezi çözümleri

6 saat önce

İletişim ve işbirliğini geliştirme ve basitleştirme çözümlerinde küresel liderlerinden Avaya Holdings Corp.

Avaya'dan ücretsiz iletişim merkezi çözümleri, System.String[]

İletişim ve işbirliğini geliştirme ve basitleştirme çözümlerinde küresel liderlerinden Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), tüm dünyada COVID-19 salgını karşısında uzaktan sağlanan işgücüne adapte olurken yüksek düzeyde müşteri katılımını sürdürme konusunda sıkıntılar yaşayan iletişim merkezi müşterilerine ek yardım sağlayacağını açıkladı.


Avaya müşterileriNE mevcut ofis tabanlı iletişim merkezi temsilcilerini uzak çalışanlara dönüştürmek için, anında geçerli olmak üzere, 90 günlük ücretsiz erişim lisansı talep edebileceğini duyurdu. Ayrıca, 90 günlük ücretsiz sürenin sonunda, kullanıcılar bu lisansları aylık aboneliğe dönüştürerek daha fazla beceri sunma ve müşteriler için hizmetlerin kullanılabilirliğini artırma seçeneğine sahip olacak. Uzaktan işgücü dağıtım modellerine geçiş süresince 7 gün 24 saat destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan müşteriler ve iş ortakları için küresel COVID-19 teknik yardım hatları da kurulacak.


Uzaktan temsil sağlayan çalışanlar için sunulan Avaya iletişim merkezi çözümleri, daha önce karşılaşılmamış zorluklar karşısında iş sürekliliğini sağlarken, iletişim merkezi personeli için sağlık ve güvenlik endişelerinin giderilmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı.


Türkiye'deki İletişim Merkezleri


2018 yılında Türkiye İletişim Merkezi Endüstrisi ile ilgili yapılan bir pazar araştırmasına göre, sektörün pazar büyüklüğü yüzde 21,5 oranında artmış ve 96 bin kişiye ulaşmış durumda. Ayrıca yöneticilere ve destek personeline sağlanan istihdamla toplam 108 bin kişiye ulaşıldığı açıklanmıştır. Çağrı merkezi sektörü 2019 yılı istihdam tahmininin toplam 112 bin kişi olduğu açıklanmıştır.


Avaya Başkanı ve CEO'su Jim Chirico, "Avaya, 5 milyondan fazla iletişim merkezi temsilcisini desteklemek için hazırlanan yazılımla, hızlı bir şekilde 150,000'den fazla müşterimizin COVID-19 salgınından doğan aksaklıklarla başa çıkabilmesine olanak sağladı" dedi.


Chririco, "Operasyonların esnek, uzaktan yürütülen bir modele geçmelerine yardımcı olmak için dünya çapındaki kuruluşlarla aktif olarak etkileşimde bulunmaya devam ediyoruz, bu da temsilcilerin üretken kalmalarını ve müşterilere bekledikleri deneyimi sunmalarını sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcı, birleşik iletişim, işbirliği ve iletişim merkezi ürünlerimize güveniyor, bu yüzden süreci hızlandırıp yardım edebileceğimiz yolları aramaya devam ediyoruz." diye ekledi.


Ses ve Video Ekipmanları Bağışladı


Avaya'dan yapılan açıklamada şirketin ses ve video ekipmanlarını bağışlayarak kaynaklarını, bu ekipmanların hastanelere, tıbbi tesislere ve ihtiyaç halindeki diğer kuruluşlara kurulumu ve sevki için ayırdığı belirtildi. Buna ek olarak, şirket acil iletişim merkezlerini hızlı bir şekilde kurarak vatandaşlarla kurulan iletişim ve bilgi paylaşımı ihtiyacını karşılamak için hükümet sağlık departmanlarıyla birlikte çalışıyor. Avaya daha öncesinde Avaya Spaces işbirliği yazılımını dünya çapında eğitim kurumlarına ve ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara hiçbir yükümlülük olmaksızın ücretsiz olarak sunduğunu duyurmuştu.


Açıklamada ücretsiz Avaya iletişim merkezi çözümleri tekliflerinden yararlanmak için nasıl kayıt olunacağını öğrenmek isteyen ilgili kuruluşların avaya.com web sayfasını ziyaret edebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:45 Kaynak: İHA

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