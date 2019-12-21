"Avaz Memleket Türküleri" dinleyicileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Avaz Memleket Türküleri' dinleyicileriyle buluştu - Son Dakika

"Avaz Memleket Türküleri" dinleyicileriyle buluştu

6 saat önce

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan vatan ve millet sevgisine konu edinen kahramanlık türkülerinin seslendirildiği "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Avaz Memleket Türküleri" programı düzenlendi.

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan vatan ve millet sevgisine konu edinen kahramanlık türkülerinin seslendirildiği "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Avaz Memleket Türküleri" programı düzenlendi.


100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği Koro Şef Yardımcısı ve ses sanatçı Turgay Coşkun tarafından birbirinden güzel memleket ve kahramanlık türküleri seslendirildi.


Seslendirdiği Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin değerli eserleriyle dinleyicileri coşturan Coşkun'a salondaki misafirler de söylenen türkülere eşlik etti.


Program sonunda Turgay Coşkun'a hediye takdim Vali Fuat Gürel, "Bize muhteşem bir gece yaşatan Turgay Coşkun ve saz ekibine canı gönülden teşekkür ederim. Bu tür etkinlikler kültürümüzü, özümüzü, türkülerimizi yeni nesillerimize aktarmak, kültürel dejenerasyona uğramamak adına çok önemli. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze böyle faydalı ve güzel bir etkinlik planladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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