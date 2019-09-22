Avcı: "Adana 5 ayda geriye gitti"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, 29 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerle gerçekleşen yönetim değişikliğiyle birlikte özellikle Adana Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu hizmet alanlarında önemli bir gerileme yaşandığını söyledi.



Avcı, yaptığı açıklamada, ekmek üretiminin düşürüldüğünü, belediye otobüs sayısının azaltıldığını belirterek, "Adanalı hemşehrilerimizin, gariban vatandaşlarımızın en çok tükettiği temel gıda maddelerinden biri olan ucuz ekmeğin üretiminin azaltılması, büfelerde uzun kuyruklara yol açmıştır. Dahası, bayat ekmek satışlarının olduğu iddiaları basına da yansımıştır. Yine vatandaşımızın daha ucuz olduğu için mecburen tercih ettiği seferdeki belediye otobüs sayısının azaltılması da yanlıştır. Daha önce 10 dakikada, 15 dakikada durağa gelen belediye otobüslerinin şimdi 45 dakikada gelmesi, vatandaşa büyük eziyettir" ifadesini kullandı.



Başkan Bünyamin Avcı, devamla şunları söyledi:



"Bu yıl Adana'yı sivrisineklere teslim eden Büyükşehir Belediyesi yönetimi, ekmek ve ulaşım politikalarıyla da adeta halkı cezalandırmaktadır. Oysa halkımıza 'Martın sonu bahar' diyerek umut vaat etmişlerdi. Ekmek üretiminin ve seferdeki belediye otobüs sayısının yarı yarıya azaltılması gariban vatandaşı cezalandırma, birilerine de para kazandırma anlamına gelir. Eğer tasarruf gerekçesiyle yapılıyorsa, bu da ciddi yanlıştır. Büyükşehir Belediye yönetimi, halkın zorunlu ihtiyacı olan ekmek ve ulaşımdan tasarruf yapamaz, yapmamalıdır; yapacaksa, öncelikle caddeleri işgal eden ilanlardan, sosyal medya sponsorluğundan kısmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetimini yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." - ADANA