Avcı Architects'ten Dünyanın Farklı Coğrafyalarında Global Ölçekli Projeler

İş hacminin yüzde 80'i uluslararası projelerden oluşan Avcı Architects, bir dünya markası olarak Türkiye'de ürettiği nitelikli projelerin yanı sıra global ölçekte de aktif şekilde üretim yapıyor ve dünyanın çok farklı coğrafyalarında çeşitli tipolojilerde projeler tasarlıyor. Portföyünde farklı ölçeklerde karma kullanım, eğitim, kentsel tasarım, otel, ofis ve ticari yapılar bulunan Avcı Architects'in son dönem işleri arasında Londra, Dakar, Cotonou ve Benin'de yer alan mimari, iç mimari ve kentsel tasarım projeleri bulunuyor.

Kongo'nun Brazzaville şehrinin kuzey girişinde, Kongo Nehri yamaçlarında tasarladığı Kintele Kongre Merkezi projesi dahilindeki Kintele Kongre Oteli ile dünyanın dört bir yanından nitelikli mimari projelerin yarıştığı World Architecture Festival Awards'un "Tamamlanmış Otel ve Tatil Yapıları" kategorisinde finale kalan Avcı Architects, Afrika'daki üretimine, Senegal'in başkenti Dakar'da ürettiği Dakar Başkanlık Villaları ve Cotonou, Benin ile Niamey, Nijer'de iki adet otel tasarımına imza atarak devam ediyor. Selçuk Avcı, Nijer'in başkenti Niamey'de uygulaması devam eden otel tasarımında projenin bulunduğu alanda aynı zamanda Tunus Ulusal Üniversitesi, Nijer Federal Devlet Ofisleri, eski Başkanlık Sarayı, Nijer Ulusal Hastanesi ve daha birçok kurumsal binanın konumlandığını belirtiyor. Kurucu Selçuk Avcı'nın batıya doğru Nijer Nehri'nin manzaraları eşliğinde işleyeceğini ilettiği Yeni Niamey Oteli'nin, fonksiyonların birbirini tamamladığı, birbirine entegre edilmiş bir banket ve kongre oteli kompleksi olarak tasarlandığını ekliyor. Proje dahilinde 194 oda, bir banket salonu, çok sayıda konferans odası gibi fonksiyonlara yer veren Avcı Architects'e göre bu kompleksin toplam alanı yaklaşık 21.000 m²'yi aşkın olacak.

Global ölçekteki üretimlerine Gürcistan'da da devam eden Avcı Architects, başkent Tiblis'in Dirsi bölgesinde alanın gelişimine önayak olacak bir kentsel tasarım projesi gerçekleştiriyor. Kentsel tasarım projesi dahilinde karma kullanım ve konut projelerine odaklanan Avcı Architects'e göre proje gelişimine dair genel yaklaşım, farklı toplulukların dokuduğu zengin bir mekân yaratmak amacıyla piyasanın şartları ve ihtiyaçlarına cevap veren bir karışım sağlamak üzerine… 3 aşamadan oluşan planlamada mekansal çeşitlilik ve derecelendirme, yapı blokları ve mimari elementlerle ayrıştırılmış kamusal, yarı kamusal ve özel alanlarla sağlanmış.

Suudi Arabistan'ın doğusunda hızlı gelişen şehirlerden biri olan Al Khobar'da da kentsel tasarım projesine imza atan Avcı Architects, bölgenin iklim koşullarına uygun bir kentsel model yaratmanın yanı sıra eksikliği hissedilen toplumsallık bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak bir planlama kurgulamış. Hızla gelişen kentlerin ilham alacak bir kent dokusuna neredeyse sahip olamamalarından dolayı çoğu alanda dokunun parseller boyunca maksimum alan sağlayacak şekilde kurgulandığını belirten Avcı Architects kurucusu, bu projede bu gelişim modelini sorgulayarak sadece iklim koşullarına uygun bir kentsel model tasarlamaktan öte toplumsallık bilincini yaratacak bir model önermiş.