Son Dakika Haberleri: Avcı av oldu: Bu kez geyik avcıyı öldürdü
Son Dakika Dünya Avcı av oldu: Bu kez geyik avcıyı öldürdü

Avcı av oldu: Bu kez geyik avcıyı öldürdü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir geyik kendisini kurşunla yaralayan avcıyı sert darbelerle vurarak öldürdü.

Avcı av oldu: Bu kez geyik avcıyı öldürdü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir geyik kendisini kurşunla yaralayan avcıyı sert darbeler vurarak öldürdü.


Yellville şehrinin kırsal alanında yaşanan olayda 66 yaşındaki avcı Thomas Alexander bir geyiği tüfekle vurarak yaraladı. Hayvanın ölüp ölmediğini kontrol etmek için yanına giden avcı bir anda hareketlenen geyiğin sert darbeleriyle yere yığıldı. Cep telefonuyla ailesini arayan avcı konumunu bildirdi ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:28 
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