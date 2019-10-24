Avcı av oldu: Bu kez geyik avcıyı öldürdü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir geyik kendisini kurşunla yaralayan avcıyı sert darbelerle vurarak öldürdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde bir geyik kendisini kurşunla yaralayan avcıyı sert darbeler vurarak öldürdü.
Yellville şehrinin kırsal alanında yaşanan olayda 66 yaşındaki avcı Thomas Alexander bir geyiği tüfekle vurarak yaraladı. Hayvanın ölüp ölmediğini kontrol etmek için yanına giden avcı bir anda hareketlenen geyiğin sert darbeleriyle yere yığıldı. Cep telefonuyla ailesini arayan avcı konumunu bildirdi ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:28
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