Avcı: "Ben bu ülkede her oyunu oynadım, hepsinde eleştirildim"
58 dakika önce
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:22 Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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