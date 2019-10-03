Son Dakika Haberleri: Avcı: "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz"
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Avcı: "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz"

1 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avcı: Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz

Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:01 Kaynak: AA
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