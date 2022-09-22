AVCI BÖCEKLER TURUNÇGİLİ KORUYACAK

ADANA'da narenciye dikili alanlarda zararlı olan ve her yıl milyonlarca liralık ihracat ürününün geri dönmesine sebep olan zararlılara karşı biyolojik mücadele amacıyla avcı böcekler görev yapacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biyolojik Mücadele Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Tarla Okulu etkinliğinde turunçgil alanlarında her yıl önemli zararlara yol açan turunçgil unlu biti ile turunçgil kabuklu bitine karşı narenciye dikili alanlara avcı böcekler bırakıldı.

AMAÇ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK

Seyhan İlçesi Gölbaşı Mahallesinde düzenlenen Tarla Okulu'nun açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ihracatta en büyük problem olan kalıntıyı çözmek için çalışma başlattıklarını belirterek, 'Yapılan tüm çalışmalarda amacımız hem insanların gıda ihtiyacını karşılamak hem de sağlığını korumak. Bölgemiz yoğun tarım yapılan bir bölge. Bütün zararlıların ve ilaç kullanımının en üst seviyede olduğu bir il. Dikilen ürünleri başlamak için gübre, korumak için ilaç kullanıyoruz. Bunların içinde olumsuzluklar da karşımıza çıkıyor. Akdeniz meyve sineğinde mücadele ile önemli mesafeler aldık' dedi. Tekin, 50 bin kabuklu bit için 25 bin adet ise unlu bit için avcı böcek salımı yapacaklarını kaydederek, 'Bu tarz projelerde ilimizde ve ülkemizde ilaç kullanımını azaltmayı, insan sağlığına verdiğimiz önemi göstermek istiyoruz. Bu tür uygulamaları yapmak isteyenleri de destekliyoruz' şeklinde konuştu.

140 MİLYON LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber de bakanlık olarak 2010 yılından bu yana biyolojik ve biyoteknik mücadeleye destek verdiklerini belirterek, 'Türkiye'de şu anda 657 adet zararlı organizma var. Bunlar tarımda üretime zarar veren organizmalar. Buna karşı kimyasal mücadeleye başvurulduğunda farklı sorunlar, insan sağlığı, çevre sağlığı ve kalıntı problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Biyolojik mücadele ise doğanın dengesidir. Doğada var olan bir böceğin ya da bir zararlı olduğu zaman diğer canlı tarafından mücadelesi diye kısaca özetleyebiliriz' dedi. BİLİNÇSİZ ZİRAİ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen ise tarımsal ilaç kullanımında büyük problemler yaşandığını kaydederek şöyle konuştu 'Pazara gidip bir meyve aldığımızda bunları ne kadar sirkeli suda tutacağız, ne kadar yıkayacağız endişesi yaşıyoruz. Tabi ki bu zirai ilaçların çok konulması ve bilinçsiz kullanılmasından kaynaklanıyor. Onun için bu biyolojik mücadelede her zaman, şimdi de olduğu gibi büyük bir heyecan duyuyorum. Bizim TAGEM olarak 49 tane enstitümüz var. Hatta son enstitümüz yeni kurduk. Enstitülerimiz Türkiye'nin en büyük ar-ge kuruluşudur. Bu tür çalışmalara daha çok önem vermeliyiz, çoğaltmalıyız. Bu ilaç kalıntılarından bizler ve topraklarımız daha az zarar görmel. Konuşmaların ardından temsili böcek salımı yapıldı. (DHA)