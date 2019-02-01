Avcı Böreği Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
1 saat önce
Avcı böreği tarifi, pratik yemek tarifleri! Çay saatlerinde lezzetiyle fark yaratacak bir börek tarifi yapmak için mutfaktayım. İçi kıymalı dışı çıtır çıtır avcı böreği tarifi evde kolayca yapabileceğiniz pratik yemek tarifleri arasında yer alıyor.
Avcı böreği tarifi, pratik yemek tarifleri! Çay saatlerinde lezzetiyle fark yaratacak bir börek tarifi yapmak için mutfaktayım. İçi kıymalı dışı çıtır çıtır avcı böreği tarifi evde kolayca yapabileceğiniz pratik yemek tarifleri arasında yer alıyor. Bu müthiş tarifi öğrenmek için videoya bekliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:15 Kaynak: Youtube
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