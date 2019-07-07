Son Dakika Haberleri: Avcı: "Büyükşehir Belediyesi'nden topluca çıkartılan mağdur vatandaşlar görmezden gelinmemeli"
Son Dakika Politika Haber

Avcı: "Büyükşehir Belediyesi'nden topluca çıkartılan mağdur vatandaşlar görmezden gelinmemeli"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den topluca işten çıkartılan mağdur vatandaşları görmezden gelip hedef saptırma çabasıyla farklı gündem oluşturmaya çalışan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'a tepki gösterdi.

Avcı:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den topluca işten çıkartılan mağdur vatandaşları görmezden gelip hedef saptırma çabasıyla farklı gündem oluşturmaya çalışan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'a tepki gösterdi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarmalara yönelik yaptığı açıklamada, işçi ve ailelerinin sokağa atıldığını, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un ise konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma yetkisini dert edinmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Avcı, binlerce işçinin, on binlerce ailenin perişan olma durumunun ortaya çıktığını kaydederek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin iyi niyetleriyle, hareketimizin enerjisini ve imkanlarını kullanarak en üst makamları işgal edip ülkücü hareketi hançerleyenlerden, vefasızlık hastalığına tutulanlardan alınacak hiçbir ders yoktur. Cumhur İttifakı'nın değerli meclis üyelerine ne yapacaklarını dikte etme cüretinde bulunmak ise kimsenin haddi değildir" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adana'da yaşayan tüm vatandaşları ayrımsız kucakladıklarını vurgulayan Avcı, "Adanamızın huzuru, refahı, kalkınma ve gelişmesi önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın derdi hepimizin derdi olmalıdır. Bu derdi dert edinmeyen sorumsuz beyanat sahipleri karşılığını görecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
İsmail Koncuk, Adana, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı! Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:30:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcı: "Büyükşehir Belediyesi'nden topluca çıkartılan mağdur vatandaşlar görmezden gelinmemeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]