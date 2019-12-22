Avcı'dan Ljajic'e kesik - Son Dakika
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Avcı'dan Ljajic'e kesik

6 saat önce

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde Adem Ljajic'i yedekte bıraktı.

Avcı'dan Ljajic'e kesik, System.String[]

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde Adem Ljajic'i yedekte bıraktı. Boşnak oyuncu son dönemdeki performansıyla eleştiriliyordu.


Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesinde Boşnak yıldız Adem Ljajic'i ilk 11 dışında bıraktı. Son dönemdeki futboluyla eleştirilen Ljajic'i yedek soyunduran Avcı, Galatasaray derbisindeki orta saha dizilişini sahaya sürdü. Atiba-Elneny ikilisini ön liberoda oynatan Avcı, Diaby'yi ise sağ kanattan çekerek Adem Ljajic'in oynadığı bölgeye çekti. Ljajic'in yerine ise Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ilk 11'de şans buldu. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:02 Kaynak: İHA
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