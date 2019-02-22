Son Dakika Haberleri: Avcı'dan 'Üniversite' Teşekkürü

Avcı'dan 'Üniversite' Teşekkürü

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının "Alparslan Türkeş Üniversitesi" olarak değiştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Partimizin Kurucu Lideri merhum Alparslan Türkeş'in adının ilimizdeki bir üniversiteye...

Avcı'dan 'Üniversite' Teşekkürü, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının "Alparslan Türkeş Üniversitesi" olarak değiştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Partimizin Kurucu Lideri merhum Alparslan Türkeş'in adının ilimizdeki bir üniversiteye verilmesi sadece ülkücü-milliyetçi camiayı değil, özellikle Adanalıları hayli memnun etmiştir" dedi.

Türkeş'in devlet ve millet hayatında edindiği yere vurgu yapan Başkan Avcı, "Alparslan Türkeş ismi, sadece bir siyasi parti liderinin ismi değildir. Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeye sahip çıkma ve yaşatma anlamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiği kutlu mirası omuzlamış, Devletimize yönelik her türlü tehdide karşı mücadele etmiş; bu uğurda ağır bedeller ödemiş, vatanını, milletini, bayrağını, ezanını canından aziz bilen nesiller yetiştirmiş, en zor zamanlarda devlet ve millet hayatımıza akılcı çözümler üretmiş, toplumsal uzlaşı ve hoşgörü kültürünü öne çıkarmış, muasır medeniyet hedefi için eğitimi vazgeçilmez görmüş, Türk milliyetçiliğini bayraklaştırmak suretiyle siyaset kurumuna kazandırmış bir liderdi" ifadesini kullandı.

"Son derece anlamlı ve isabetli"

Bünyamin Avcı, Alparslan Türkeş'in isminin bir üniversiteye verilmesinin son derece değerli ve anlamlı olduğunun altını çizerek, "Bugün yine, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde varlığını sürdüren, devlet ve millet hayatımıza 'Önce ülkem ve milletim' ilkesinden taviz vermeden muhteşem katkılar sunan Milliyetçi Hareket Partisi'ni de Adana'da kurması, TBMM'nde 'Milletvekili' sıfatıyla Adana'yı temsil etmiş olması, böylesi tarihi bir şahsiyetin adının Adana'da yaşatılması bakımından da ayrıca isabetlidir" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, şunları söyledi:

"Bu vesileyle, Alparslan Türkeş Üniversitesi'ni düşünce anlamında gündeme getirmek suretiyle irade beyan eden, yasa teklifinin verilmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu müjdeyi ilk veren, yol açıp katkı sunan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, isim değişikliğinin yasalaşması sürecinde desteklerini esirgemeyen milletvekillerine en kalbi duygularla teşekkür ediyor; üniversitemizin bir ilim ve irfan yuvası olarak ülkemize, milletimize, Adana'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bünyamin Avcı, Alparslan Türkeş, Adana, Güncel
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