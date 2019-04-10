Son Dakika Haberleri: Avcı Domuzdan, Domuz Avcıdan Kaçtı

Avcı Domuzdan, Domuz Avcıdan Kaçtı

1 saat önce

Avcı domuzdan, domuz avcıdan kaçtıSİVAS - Avcının domuzdan, domuzun ise avcıdan korkup kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcı domuzdan, domuz avcıdan kaçtı

SİVAS - Avcının domuzdan, domuzun ise avcıdan korkup kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta güvenlik kamerası ile kaydedilen ilginç görüntüde, Kızılırmak kenarında balık avlayan bir avcı kendine yaklaşan domuzu fark etmedi. Domuzda avcıyı fark etmeden çalılıklara doğru ilerleyip bir anda avcı ile karşı karşıya kaldı. Bir anda domuzu karşısında gören avcı kaçmaya başlarken aynı şekilde avcıdan korkan domuz da hızla ters istikamette kaçması güldüren görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:39 Kaynak: İHA
Sivas, Genel
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