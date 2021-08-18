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Avcı: "Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız" - Son Dakika

Avcı: "Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız"

18.08.2021 18:36
Avcı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında İtalya'nın fantastik takımı Roma'yı ve fantastik hocasını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirterek, her rakibe karşı oyun organizasyonları ve oyun planları olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında İtalya'nın fantastik takımı Roma'yı ve fantastik hocasını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını belirterek, her rakibe karşı oyun organizasyonları ve oyun planları olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında İtalya'nın Roma takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Peres maçın oynayacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa maçı öncesi geçen haftanın yoğun geçtiği bir süreç yaşadıklarını belirten Avcı, "Özellikle dünya futbolunun tanıdığı İtalya futbolunun önemli takımlarından tarihi ile, geçmişi ile zenginlikleriyle çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Özellikle çok geniş bir oyuncu havuzuna sahip olan Roma takımı, yaptıkları transferlerle çok ön plana çıktı. Geçen seneyi de Avrupa Ligi açısından başarılı geçirdiler. Shakhtar Donetsk ve Ajax'ı elemişler yarı finalde ise Manchester United elenmişler. Peres de geçtiğimiz sezon o kadronun içerisindeydi. 20 tane güncel milli takım düzeyinde oyucuları bulunuyor. Teknik olarak özellikle bir sene öncesinden oyun kurmalarında 3-2-5 formasyonunu alan özellikle top rakipteyken merkezi kapatıp kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapar çok yetenekli oyuncu grubuna sahipler" dedi.

"Çok fantastik bir takımın fantastik hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız"

"Biz de her maça, her rakibe göre hazırlanıyoruz" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle burada çok fantastik bir takımın çok fantastik hocasını dünyanın da tanıdığı özel birçok başarıya imzayı atmış hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizim de Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız, oyun organizasyonlarımız var. Sonuç ne olur ise olsun Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarımızdan hep sabır istiyorum. Bu oynadığımız her maç bize bir takım geri dönüşler veriyor. İyi bir yoldayız. Onların maçta olması bizim bu oyunlarımızı eksik kalan taraflarımızın hızlanmasını sağlayacak. Roma ve Sivasspor maçlarında taraftarımızın olması bizi diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Yarın için güzel bir gün Trabzon için, bizim içinde güzel bir başlangıç olmasını diliyorum."

"Trabzonspor kazanmak için sabırlı oyununa devam edecek"

Her rakibe göre savunmada ve hücumda planlamaları olduğunu belirten Avcı, " Roma takımına baktığınız zaman oyun kurmaları ve oyun karşılamaları da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kalite ve tekrarları olan bir takımdan bahsediyoruz. Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman biz Trabzonspor olarak son 2-3 yılda 10 maç oynamışız onlar ise 50 maç oynamışlar. Onların deneyimleri daha fazla ama bizimde planlarımız var. Hücum ve savunma zenginliği olmadan olmuyor. Bunun detayları var onun için sabır diyoruz ve çok tekrar yaparak bunu daha iyi hale getireceğiz. Trabzonspor kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek.

Peres: "Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız"

Bordo-mavili oyuncu Peres ise, "Yarın önemli bir takımı karşı oynayacağız. Avrupa'da tarihi ile fark oluşturmuş bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Ne kadar önemli çalışmalar yaptığımızın farkındayız. Bütün çalışmalarımız bu anlar içinde, hocalarımızla yaptığımız görüşmeler de rakibimizin neler yapabileceğini her hafta çalışıyoruz. Kendi planlarımız ve kendi gücümüz var. Taraftarlarımızın desteğiyle oynayacağız. Onların desteğiyle birlikte sahada işimiz daha da kolaylaşıyor. Önemli bir takıma karşı oynayacağız ve ben de bu takım da uzun yıllar oynama fırsatı bulmuştum. Her zaman saygı duyuyoruz ama biz de gücümüzün farkındayız. Başarılar için kurulmuş bir takımız. Yarın için tur şansını bence eşit olduğunu düşünüyorum. Sadece detaylar kazanacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzonspor, Play Off, oyunlar, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avcı: 'Fantastik bir takımın fantastik bir hocasını ağırlamaktan mutluluk duyacağız' - Son Dakika Spor


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