Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar - Son Dakika

Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar

21.05.2021 14:09
Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasındaki yaşanan gerginlikle ilgili, "Hemşehrilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi sayın...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasındaki yaşanan gerginlikle ilgili, "Hemşehrilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi sayın Akşener'in korumaları ve yanındakiler tarafından tartaklandılar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Akşener'in Rize ziyareti sırasındaki yaşanan gerginlikle ilgili, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'BUNUN ADI PROVAKASYON DEĞİL DE NEDİR'Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katil benzetmesi yapıldığına vurgu yaptığı paylaşımında, "Kendi ülkenin Cumhurbaşkanına katil benzetmesi yapıp, iki gün sonra onun en çok destek gördüğü, en çok sevildiği ilde, baba ocağında böyle bir program hangi maksatla düzenlenir? Bunun adı provakasyon değil de nedir?" dedi.'BU DEMOKRATİK TEPKİ TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAKTIR'Akşener'in daha önce de Rize'ye geldiğini ve hiçbir olay yaşanmadığını aktaran Avcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı olarak daha önce de Rize'ye geldi ve hiçbir olay yaşanmadı. Yaşanan durum açık bir şekilde hemşehrilerimizin taammüden tahrik edilmesi sonucu ortaya çıkmış ve Rizeliler Sayın Cumhurbaşkanımız konusundaki hassasiyetlerini ortaya koymuşlardır. Çok büyük bir provakasyon Rizeli hemşehrilerimizin sağduyusu sayesinde ucuz atlatıldı. Hemşehrilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi Sayın Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar. Mağdur değil mağrursunuz. Rizeli hemşehrim, aşık olduğum milletimin her ferdi gibi akıllıdır; provokasyona gelmez. Ancak demokratik protesto hakkını kullanır, sözünü esirgemez. Bu demokratik tepki tüm Türkiye'ye yayılacaktır."Avcı, olayların büyümeden önlenmesini sağlayan güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar
Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar
Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar
Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar

Muhammed Avcı, Milletvekili, AK Parti, Rize, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar - Son Dakika


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