Avcı: Hemşehrilerimiz, Akşener'in korumaları tarafından tartaklandılar - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasındaki yaşanan gerginlikle ilgili, "Hemşehrilerimiz demokratik tepkilerini ortaya koyarken asla şiddete müracaat etmedikleri gibi sayın Akşener'in korumaları ve yanındakiler tarafından tartaklandılar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Akşener'in Rize ziyareti sırasındaki yaşanan gerginlikle ilgili, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.