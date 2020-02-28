Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, Hacettepe müsabakasını zorlu ve çekişmeli geçeceğini belirterek, play-off yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK, 1 Mart Pazar günü sahasında Hacettepe'yi konuk edecek. Play-off yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız geçmek isteyen Trabzon temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılarak hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, pazar günü sahalarından dinamik bir ekiple oynayacaklarını belirterek, "Altyapı kültürüyle yetişmiş bir oyuncu grubu. Bizim tarafımızdan ise play-off mücadelesinde iç sahadaki maçların önemi çok büyük. Sezon başından beri gelişim gösteren bir oyun yapımız var. Bu gelişimi devam ettirip skora yansıtmak istiyoruz. Kendi oyun felsefemizle oyuncularımızın yüzde yüz konsantrasyon oldukları her maçta rakibe gerek oyun gerekse skor anlamında üstünlük kurduğumuzu gördük. Yine aynı anlayış ve istekle sahada olacağız ve taraftarımızın desteğiyle Allah'ın izniyle sahadan galip ayrılacağız" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)