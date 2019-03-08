Son Dakika Haberleri: Avcı ile Yanal 538 Gün Sonra Karşı Karşıya

Avcı ile Yanal 538 Gün Sonra Karşı Karşıya

1 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelmiş olacak.

Avcı ile Yanal 538 Gün Sonra Karşı Karşıya, System.String[]
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelmiş olacak. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. 54 puanla zirvede bulunan ve takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sarı-lacivertliler karşısında belki de ligin en önemli karşılaşmasına çıkacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda E. Yeni Malatyaspor karşısında galip geldikten sonra Galatasaray'ın da Erzurum'dan 2 puan kayıpla dönmesiyle şampiyonluk yarışındaki makası iyice açan turuncu-lacivertliler, Kanarya karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir, saha avantajını da kullanarak bu zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp önemli bir virajı geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ancak Çaykur Rizespor galibiyetiyle de rahat bir nefes alan Fenerbahçe ise kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

538 GÜN SONRA BULUŞACAKLAR

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı aynı zamanda iki teknik adamı da uzun günler sonra bir araya getirmiş olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelecek. Son olarak 17 Eylül 2017'de Başakşehir- Trabzonspor maçında birbirlerine rakip olan tecrübeli çalıştırıcılar, söz konusu müsabakada sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

ERSUN YANAL'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Abdullah Avcı, Süper Lig'de Ersun Yanal'a karşı 8 maça çıktı. Bu müsabakaların hepsinde Avcı Başakşehir'i, Yanal da Trabzonspor'u çalıştırıyordu. 8 mücadelenin 4'ünde gülen taraf Ersun Yanal olurken, 1'ini de Abdullah Avcı kazandı. 3 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Yanal'ın Trabzonspor'u 13, Avcı'nın Başakşehir'i de 7 gol attı. Abdullah Avcı ile Ersun Yanal arasındaki maçlar şöyle:

M. Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 Trabzonspor: 0 - M. Başakşehir: 0 M. Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 Trabzonspor: 3 - M. Başakşehir: 2 Trabzonspor: 0 - M. Başakşehir: 0 M. Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 4 M. Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 2 Trabzonspor: 2 - M. Başakşehir: 1

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

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