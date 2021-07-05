Avcı İlk Kehanet Filmi - Son Dakika

Avcı İlk Kehanet, bir kehanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi Melis, birlikte dünyanın kaderine doğru fantastik bir yolculuğa çıkar.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Oyuncular: Turabi Çamkıran, Gürbey İleri, Filiz Cercis, Vahdet Çakar, Ferzan Hekimoğlu, Levent Sülün, Aylin Eren, Turgay Baydur, Bülent Çetinaslan, Yalın Cengiz, Selin Irmak, Tayfun Turhan
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Avcı İlk Kehanet
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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