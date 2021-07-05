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Avcı İlk Kehanet Filmi - Son Dakika

Avcı İlk Kehanet Filmi

05.07.2021 14:54
Avcı İlk Kehanet Filmi, System.String[]

Avcı İlk Kehanet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Avcı İlk Kehanet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Avcı İlk Kehanet, bir kehanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi Melis, birlikte dünyanın kaderine doğru fantastik bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Senaryo: Onur Aldoğan

Oyuncular: Turabi Çamkıran, Gürbey İleri, Filiz Cercis, Vahdet Çakar, Ferzan Hekimoğlu, Levent Sülün, Aylin Eren, Turgay Baydur, Bülent Çetinaslan, Yalın Cengiz, Selin Irmak, Tayfun Turhan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Avcı İlk Kehanet

Yapımcı Firma: Onn Medya

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.10.2021

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Avcı İlk Kehanet Filmi

Turabi Çamkıran, Gürbey İleri, Arkeoloji, Yönetmen, Sinema, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Avcı İlk Kehanet Filmi - Son Dakika


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