Avcı: "İyi bir sezon geçirdik"

Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi Gündoğdu Adana Basketbol takımı Asbaşkanı Pala İbrahim Avcı, ligdeki ilk yıllarında kısıtlı imkanlara ve genç kadrolarına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi Gündoğdu Adana Basketbol takımı Asbaşkanı Pala İbrahim Avcı, ligdeki ilk yıllarında kısıtlı imkanlara ve genç kadrolarına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Yeni sezonda Adanalıların takımlarına daha çok sahip çıkmasını ve desteklemesini isteyen Turuncu-Mavili takımın Asbaşkanı Avcı, "Bizim için küme düşerler diyorlardı ve böyle yorumlar yapılıyordu. Ancak oyuncularımız üstün gayretleri ile böyle düşünen herkesi yanılttı. Adana'da kadın basketbolunun yeniden güçlenmesi ve ayağa kalkması için mücadele ediyoruz. Bir oyuncu yetiştirirsek ne mutlu bize" diye konuştu.



Kadroda bulunan Adanalı oyuncular Zeynep Öykü Kalbisağda'nın U20 Ümit Milli, Sevgi Tonguç ile Fatma Nur Karakaş'ın ise U18 Kadın Genç Milli takımına gittiğini söyleyen Avcı, "En büyük kazancımız işte bu yani Adanalı çocuklarımızı yetiştirmek ve milli takımlara göndermek. Maçlarımıza ailelerinde ilgi göstermesi hedefimize ulaşacağımızın göstergesidir. Altyapıya önem veren bir kulübüz" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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