'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Son Dakika

'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi

6 saat önce

ANKARA'da, sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik soruşturma tamamlanarak, 112 sanık için iddianame hazırlandı.

'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi, System.String[]

ANKARA'da, sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik soruşturma tamamlanarak, 112 sanık için iddianame hazırlandı. Polisin 'avcı kız' adını verdiği operasyonda ele geçirilen örgüt lideri Emrah Erdinç ve 11 örgüt yöneticisi için bin 605'er yıl hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik Temmuz 2019'da başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan ve Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 107 müşteki, 12'si yönetici olmak üzere 112 sanık yer aldı.

5-10 BİN LİRA HESAP

İddianamede, örgüt liderinin Emrah Erdinç, örgüt yöneticilerinin de Erhan Çark, Batuhan Yunus Aydın, Aygün Aydın, Uğur Kaya, Kemal Baykal, Ersin Kurt, Okan Yiğit, Hüseyin Topakkaya, Erol Yetik, Alican Yalçın ve Turgay Yalçın olduğu belirtildi. Örgütün anlaşmalı olduğu gece kulüplerine, örgüt üyesi kadınların sosyal medyadan tanıştıkları müştekileri götürdükleri ve kısa sürede 5-10 bin lira gibi hesap çıkartıldığı belirtildi. Hesaba itiraz edenlerin ise örgüt üyeleri tarafından fiziki ve manevi cebire maruz kalarak, yağmalandıkları bildirildi.

İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR

İddianamede, örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiyi sosyal medyadan tuzağa düşürenlere 'yazıcı', buluşup gece kulübüne götürenlere 'yarıcı', hesabı tahsil eden kişilere ise 'koparıcı' adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve 'yarıcı' kız arasında ikiye bölündüğü, 'yarıcı' kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı.

PARASI OLMAYANLARI BANKAYA GÖTÜRMÜŞLER

İddianamede müşteki ifadeleri de yer aldı. Bu ifadelere göre örgüt üyeleri, üzerinde fazla para olmayan mağdurları, en yakındaki bankamatiklere götürerek, zorla hesaplarından para çektirdi. İstenilen parayı çıkaramayanlarla pazarlıklar yapılarak, alabildikleri kadar para aldılar. Bu para çekme işlemleri güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edildi. Müştekiler daha sonra yağma suçuna karışan örgüt üyelerini tek tek tespit etti.

TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDE

Örgütün, bu şekilde 107 farklı yağma olayı gerçekleştirdiği, bu olayların öncesi ve sonrasında örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri teknik takiplerle tek tek tespit edildi.

İddianamede yer alan telefon kayıtlarından bazıları şöyle:

Örgüt lider yardımcısı Batuhan Yusuf Aydın ile örgüt üyeleri Gamze Çakır ve Esra Kayran arasında ki mesajlaşma:

Gamze: Kanka bankaya götür bebeyi para yoksa sabaha kalır, hiç güvenmiyorum bunlara

Batuhan: Adam müdüriyette

Gamze: Kaçıyorum ben mutfağa

Batuhan: Kaç

Gamze: 'Bin liram var' diyor ama fazla var bunda

Batuhan: Eee tabi fazla

Gamze: Adam salonda mı

Esra: Yukarı çıkardı Batu onu çıktı galiba dur sen

Gamze: Tamam bir bak, parayı aldılar mı?

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TÜM SUÇLARDAN SORUMLU

İddianame, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Örgüt lideri Emrah Erdinç ve 11 örgüt yöneticisi tüm suçlardan sorumlu tutularak 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '107 kez nitelikli yağma' suçlarından toplam bin 605'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Örgüt üyelerinden 'yağma' suçuna karıştıkları tespit edilenler 6 yıldan 15 yıl kadar hapis istemiyle, 'yağma' suçuna katılmayan sanıklar ise 2 yıldan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezasıyla yargılanacak.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:18 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 20:43:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]