"Avcı kız" suç örgütü şüphelilerine 27 bin 975 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbettikleri öne sürülen "Avcı kız" suç örgütü üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 112 şüpheli hakkında toplamda 27 bin 975 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Avcı kızlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak, 112 kişi hakkında kamu davası açıldı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve 107 kişinin müşteki/mağdur olarak yer aldığı 658 sayfalık iddianamede, sanıkların eylemleri detaylı şekilde anlatıldı.

İddianamede, örgüt üyesi kadınların bazı cep telefonu uygulamalarını kullanarak müştekiler ile tanıştıkları, buluşma ayarladıkları kişileri örgütle bağlantılı gece kulüplerine götürdükleri kaydedildi.

Gece kulübünde kısa süre kalmalarına rağmen müştekilere 5-10 bin liraya kadar yüklü miktarlarda hesap çıkartıldığı, itiraz eden kişilerin sözde müdüriyet odalarına götürülerek örgüt üyelerince fiziki şiddete maruz bırakıldığı ve paralarının gasbedildiği aktarılan iddianamede, sanıkların, bazı mağdurları zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtildi.

İddianamede, "Avcı kızlar"ın bu şekilde anlaşmalı oldukları gece kulübü sahiplerine haksız kazanç sağladıkları ve bunun karşılığında komisyon aldıkları ifade edildi.

Örgüt yöneticilerine 1605'er yıl hapis istemi

Örgüt liderinin Emrah E. olduğu kaydedilen iddianamede, sanıklara, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yöneltildi.

Emrah E. ile birlikte hareket ettiği belirtilen Erhan Ç, Yunus A, Aygün A, Uğur K, Kemal B, Ersin K, Okan Y, Hüseyin T, Erol Y, Alican Y. ve Turgay Y'nin örgütün yöneticileri arasında yer aldıkları anlatıldı.

Örgütün kurucusu ve yöneticisi olan kişilerin, örgütün bütün eylemlerinden sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu 12 kişinin ayrı ayrı 1605'er yıla kadar hapse mahkum edilmeleri istendi.

Bu sanıklar dışındaki kişilere ise katıldıkları her bir "yağma" eylemi için 10 yıldan 15 yıla kadar, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

İddianamede, üst sınırdan olmak üzere tüm sanıklara toplamda 27 bin 975 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Soruşturmanın başlangıcı

Ankara'da eğlence mekanlarında gasp olaylarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine emniyet güçlerince çalışma başlatılmış ve özel bir ekip oluşturulmuştu.

Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Savcı Akdeniz'in talimatıyla, vatandaşları gasbettiği öne sürülen ve aralarında kadınların da bulunduğu 125 şüpheli hakkında 23 Temmuz 2019'da gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon düzenlenen adreslerde gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde bulunan çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ile POS cihazına da el konulmuştu.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından ilk etapta 99'u adliyeye getirilmiş, savcı tarafından sorgulanmalarından sonra da Sulh Ceza Hakimliğince 55'i hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Bazı şüpheliler ise savcılık tarafından doğrudan serbest bırakılmıştı.