Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Bodrum'da 5 gündür havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yürütülen 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı, ölü olarak bulundu.

Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu, System.String[]

Bodrum'da 5 gündür havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yürütülen 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı, ölü olarak bulundu.


Mumcular Belediye eski Başkanı Kazım Avcı'nın babası, Alzaymır hastası Halil İbrahim Avcı, Pazar sabahı Mumcular Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Pazartesi gününden bu yana, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri ile iz takip ve kadavra arama köpekleri eşliğinde Karaova Bölgesindeki geniş bir alanda yapılan arama çalışmaları sonunda, 3 çocuk babası Avcı'nın cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cansız bedeninin Mumcular Barajı'na yakın bir bölgede çalıların dibinde bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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